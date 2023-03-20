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Депутаты Брестского областного Совета депутатов проведут приёмы граждан в Лунинце, Микашевичах и Дворце

20.03.2023
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22 марта 2023 года с 14.00 до 15.00 личный прием граждан проведут депутаты Брестского областного Совета депутатов:

Гаврилкович Эдуард Геннадьевич – Микашевичский городской Совет депутатов, кабинет председателя (г. Микашевичи. ул. Ленинская, 10);

Карпец Сергей Федорович – Лунинецкий районный исполнительный комитет, конференц-зал (г. Лунинец. ул. Красная, 1);

Орешкевич Николай Владимирович – Дворецкий сельский Совет депутатов, кабинет председателя (аг. Дворец. ул. Школьная,3)

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