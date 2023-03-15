Общество

Депутаты одобрили законопроект о закреплении статуса ВНС как субъекта права законодательной инициативы

15.03.2023
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Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах»,

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 8 декабря 2022 года и принят в первом чтении 20 декабря. Документом предусматривается приведение закона «О нормативных правовых актах» в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.

В частности, с учетом положений главы 31 Конституции предлагается закрепить статус Всебелорусского народного собрания в качестве субъекта права законодательной инициативы, а также определить, что в состав законодательства входят решения Всебелорусского народного собрания, принятые по вопросам, предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 11 статьи 893 Конституции.

Поскольку Конституцией предусмотрено перераспределение отдельных нормотворческих полномочий парламента и Всебелорусского народного собрания, из закона предлагается исключить нормы о принятии законов об основных направлениях внутренней и внешней политики, о Военной доктрине Республики Беларусь. Предусмотрено также исключение из закона положений о принятии новых декретов Президента. Кроме того, закрепляется механизм прекращения и приостановления действия декретов Президента (определено, что признание их утратившими силу осуществляется законами, а приостановление действия — законами и указами Президента Республики Беларусь).

На основании решения Конституционного Суда от 3 октября 2019 года «О правовом регулировании письменных разъяснений применения нормативных правовых актов» статью 69 закона («Официальное толкование нормативных правовых актов. Письменные разъяснения нормативных правовых актов») предлагается дополнить положением о том, что такие разъяснения носят рекомендательный характер. При этом определено, что правовые последствия несоблюдения законодательства, допущенного вследствие исполнения разъяснений применения нормативных правовых актов, подготовленных уполномоченными государственными органами (организациями), устанавливаются законодательными актами.

Проектом закона также предусмотрен ряд изменений уточняющего характера. Вносятся корректировки, направленные на обеспечение внутренней согласованности положений закона, исключение неоднозначного толкования его норм, а также конкретизацию иерархии отдельных нормативных правовых актов.

Принятие проекта закона не повлечет концептуальных изменений законодательства.

belta.by

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