Общество

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

31.05.2023
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Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект “О народном ополчении”.

Проект закона подготовлен Министерством обороны, одобрен постановлением Совета безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 года №2 и после доработки внесен в Палату представителей Советом Министров 23 мая. Он направлен на установление правовых основ реализации гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в Беларуси.

В частности, проектом закона предусматриваются определение терминов “народное ополчение”, “отряд народного ополчения” и “доброволец народного ополчения”, общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, ограничения при зачислении граждан в народное ополчение, а также порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач, полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения.

Совет Министров наделяется полномочиями по определению мероприятий по подготовке к формированию народного ополчения, проводимых в мирное время местными исполнительными и распорядительными органами, порядка формирования (расформирования) народного ополчения, комплектования и ведения учета добровольцев, зачисления их в народное ополчение и выхода из него. Устанавливаются права и обязанности, гарантии правовой и социальной защиты добровольца, его ответственность.

belta.by

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