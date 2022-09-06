Дети Донбасса приехали на оздоровление в Беларусь

В целях реализации фондом Алексея Талая социально значимого проекта ОАО «Беларуськалий» этой осенью принимает на оздоровление детей из Донбасса. Отдохнут и оздоровятся в Беларуси дети от 6 до 15 лет из малообеспеченных семей, семей с потерей кормильца, а также сироты и пострадавшие от военных действий. Всего на оздоровление планируется принять 1050 человек из Донбасса, включая 120 сопровождающих воспитателей.

Оздоровление будет организовано на базе отдыха — в детском оздоровительном лагере «Дубрава» управления социального развития и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» в три смены.

«На предприятии, которое представляет шахтерский труд в нашей стране, было принято решение помочь людям из шахтерских регионов, которые оказались в сложной ситуации. Мы нашли общий язык с фондом Алексея Талая и эта идея получила поддержку. Смею предположить, что это одна из крупнейших гуманитарных акций в истории ДНР и ЛНР», — рассказал председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Дмитрий Швайба.

По его словам, у детей будет прекрасная возможность пройти оздоровление и отдохнуть в одном из лучших оздоровительных учреждений республики. «Ребята получат качественное питание, возможность заниматься с тренерами, смогут отдохнуть и оздоровиться. Надеюсь, что в их сердцах навсегда поселится любовь к нашей стране. Для меня как представителя шахтерского сообщества очень радостно, что такие большие и добрые дела имеют место в нашем непростом, порой жестоком мире. Возможность помогать людям есть всегда. Дети в беде, и для нас это сигнал о помощи», — заключил Дмитрий Швайба.

Лина Прохоренкова приехала к мужу Павлу вместе с сыном Ярославом, которому всего месяц. Павел лишился одной ноги во время конфликта в Донбассе. Он расписался со своей беременной женой, когда находился в госпитале. Сына Павел сегодня увидел впервые.

«Мне очень жаль наших детей, которые остались там. Они очень страдают», — поделилась эмоциями женщина.

Директор Донецкой общественной организации для детей инвалидов и их родителей «Дельфины» Ольга Волкова рассказала запомнившийся случай: «Матери поступил звонок о том, что ее ребенок в больнице. Ребенок был желтого цвета, практически живой труп. Было решено отрезать ему ногу. Когда я приехала на следующий день, было принято решение отрезать вторую. Я не дала этого сделать. У нас очень большой поток людей в больницах из-за боевых действий, поэтому людей не хватает. Я обратилась к знакомым и вторую ногу удалось спасти».

Ольга Волкова рассказала, что познакомилась с Дмитрием Швайбой и переговорила с ним о том, что детей из ДНР и ЛНР можно было бы в неканикулярное время привозить в профсоюзный лагерь: «Изначально речь шла о 100, потом цифра выросла до 300 человек. А сейчас в Беларуси и вовсе оздоровятся более 1 тыс. детей Донбасса».

Женщина добавила, что боевые действия стали еще интенсивнее. «В мой дом прилетело и мама чудом осталась в живых. Если бы не многовековое дерево, то сейчас я бы с вами не разговаривала. А соседка погибла… И мы сейчас продолжаем жить без света, без воды, но держимся. Посмотрите, каких классных малышей привезли», — отметила Ольга Волкова.

Ребята также поделились своими эмоциями. «Мы ехали сюда два дня. На поезде я ехала впервые. Нам давали чай и очень вкусно кормили. Сейчас настроение хорошее, и я очень рада, что мы добрались», — рассказала девочка по имени Карина. В свою очередь девочка Тоня поделилась, что ждет от отдыха в лагере много веселья и самых положительных эмоций.

Член попечительского совета фонда Алексея Талая Дмитрий Казаков отметил, что идея этой акции возникла давно, но в таком масштабе проводится впервые. «Для деток организована очень насыщенная программа — цирк, различные викторины. Дети должны отдохнуть от войны. Многие элементарно не видели даже горячей воды. Побыть в тишине, подышать свежим воздухом — все это они смогут сделать у нас, в Беларуси», — уверен Дмитрий Казаков.

Практически сразу после прибытия ребята поехали в «Дубраву». Для того чтобы дети могли добраться до лагеря, «Беларуськалий» выделил четыре автобуса, которые обычно задействованы в перевозке рабочих предприятия.

belta.by