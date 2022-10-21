Дети в гостях у спасателей Лунинца

Ученики ГУО «Лунинская средняя школа» побывали на экскурсии в Пожарной аварийно-спасательной части №1 г.Лунинца.

Спасатели показали ребятам, какая пожарная техника, оборудование и снаряжение стоят на вооружении в пожарной части. Объяснили, как спасатели применяют аварийно-спасательный инструмент в ликвидации чрезвычайных ситуаций, с какими трудностями сталкиваются они в своей профессии.

Также в рамках экскурсии у ребят была возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля, примерить элементы боевой одежды спасателя, и, конечно же, сфотографироваться на память.

В завершение встречи ребятам рассказали о том, что на территории Лунинецкого района с начала года произошли 46 пожаров и напомнили основные правила – «5 шагов спасения»: не паниковать, нигде не прятаться, убегать из помещения, немедленно сообщать взрослым и звонить по телефонным номерам 101 или 112. Любую беду лучше предотвратить заранее, чем действовать тогда, когда она наступит, – отметили спасатели.

По информации Лунинецкого РОЧС