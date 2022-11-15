Детский научный центр «Эврика» в гимназии Лунинца. Это здорово!

В гимназии г. Лунинца действуют интересные и увлекательные проекты для учащихся разных возрастов, с которыми процесс получения обычных знаний становится необычным и захватывающим.

– На протяжении десятилетия старшеклассники нашей гимназии занимаются различными исследовательскими работами, – рассказывает заместитель директора по учебной работе Ирина Дасько. – Многие из них достигли побед на республиканском и международном уровне. Изучив этот опыт, мы решили привлекать к научной среде мальчишек и девчонок в более раннем возрасте. С 2020 года в рамках деятельности научного общества «Земляне» создана детская лаборатория, в которой проводятся различные эксперименты, опыты, наблюдения. На базе накопленного материала функционирует детский научный центр «Эврика».

На уроке «Человек и мир» малыши узнают много интересного про окружающую среду в теоретической форме, а мы пытаемся показать все с практической точки зрения. Пока это объединение по интересам. Но искренне надеемся, что в ближайшей перспективе программа расширится. Предпосылки для этого есть – видя увлеченность ребят, родительская общественность поддерживает начинания. Ведь такая деятельность развивает познавательную активность и творческие способности, содействует повышению престижа и популяризации научных знаний, углубляет навыки в области химии, физики и биологии.

Понаблюдать за одним из проектов посчастливилось в помещении научной лаборатории. Педагог Татьяна Король пригласила учащихся 2 класса на интерактивное познавательное шоу. Заранее здесь все было подготовлено к занятиям. Облачившись в защитную форму, малыши получили подробный инструктаж и послушали историю маленького марсианина Нео, который нуждается в помощи землян. Детские сердца прониклись добротой, они охотно выполняли все задания Татьяны Владимировны, которая умеет доступно и понятно объяснить им суть происходящего.

Здесь все необычно и познавательно. Дети узнали, что такое молекулы и атомы, рассмотрели их движение благодаря смешиванию воды с блестками и добавлением моющего средства. С помощью лакмусовой индикаторной бумаги самостоятельно проверили пригодность воды к употреблению. Наблюдали за «танцами» волшебных пузырьков в емкости с водой и подсолнечным маслом, провели опыт со статическим электричеством, рисовали красками на воде в технике Эбру. Слышались восторженные возгласы, которые свидетельствовали, что при желании специалистов учеба бывает увлекательной и захватывающей.

После окончания занятий малыши неохотно покидают лабораторию. Они делятся полученными впечатлениями друг с другом, позже рассказывают о своих опытах дома, из-за чего возрастает интерес к новым знаниям и научным открытиям, что и является целью проекта. Стоит отметить, что у преподавателей гимназии есть много других задумок, чтобы сделать учебный процесс полезным и творческим.

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