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Детский сад и школа: опытом поделились в Микашевичах

17.05.2023
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16 мая 2023 года детский сад №1 г.Микашевичи радушно принимал участников районного учебно-методического объединения руководителей учреждений дошкольного образования.

Тема заседания была посвящена вопросам обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. Опыт работы по эффективному сотрудничеству и активному взаимодействию с учреждениями общего среднего образования представила руководитель учреждения Нина Кислюк.

Участники имели возможность познакомится также с образовательным пространством детского сада. В ходе встречи педагоги совместно с представителями учреждений общего среднего образования Брусавцовой Н.В. и Колбович Е.Н обсудили организационные и содержательные аспекты осуществления преемственности в современных условиях.

Встреча руководителей прошла в тёплой дружеской атмосфере, были выработаны рекомендации по совершенствованию дальнейшей работы.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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