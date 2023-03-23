Детскому саду № 10 Лунинца исполнилось 40 лет!

Детскому саду № 10 Лунинца — 40 лет! Празднование юбилейного дня рождения стало настоящим событием для детей, сотрудников и родителей детского сада.

В 1982 году сдан в эксплуатацию детский сад «Колосок». Установлен номерной знак яслей-сада №3 на 280 мест в городе Лунинце по улице Спокойной, 4, количество групп 12, из них 5 групп ясельного возраста и 7 групп дошкольного возраста. Заведующей яслей-сада №3 в декабре 1082 года назначена Любовь Петровна Шкабара. В январе-марте 1983 года осуществлялся активный прием на работу в ясли-сад №3 работников. Начали открываться группы.

На протяжении 40 лет менялось многое. Название учреждения: уже с 1989 года ясли-сад №3 переименовали в ясли-сад №10, далее учреждение образования «Лунинецкий государственный ясли-сад №10», государственное учреждение образования «Ясли-сад №10 г. Лунинца» и с 2022 года государственное учреждение образования «Детский сад №10 г. Лунинца». Менялся коллектив, но оставались и приходили люди, любящие детей, творческие, самобытные. Без истории нет будущего. За эти годы учреждение образования прошло длинный путь не только становления, но и накопления передового опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Французкий огород, зеленая аптека, материнская школа, творческое объединение «Спадчына», экологическая комната… Более 30 лет все самое новое и передовое рождалось и реализовывалось здесь, в яслях-саду №10, под руководством Любовь Петровны.

С 2013 года, когда Любовь Петровна Шкабара вышла на заслуженный отдых, в должность заведующего вступила Светлана Константиновна Столярчук. Под чутким руководством Светланы Константиновны практически все помещения детского сада приобрели нынешний вид. Воспитатели и помощники воспитателей на группах своими руками преобразовывали и разукрашивали стены, создавая основу для размещения предметной развивающей среды, заменяли износившийся за годы линолеум, создавали и реализовали интересные проекты с воспитанниками.

В 2017 году заведующим яслей-сада №10 назначена Людмила Александровна Жук, которая продолжает удерживать высокую планку, сохраняя лучшие традиции, показывая, каким должно быть современное учреждение дошкольного образования. Преобразовалась территория: уложена тротуарная плитка, созданы современные ландшафтные объекты, неоднократно учреждение отмечено дипломами конкурсов по украшению, благоустройству и озеленению территории.

С 2022 года на базе детского сада осуществляется экспериментальная деятельность. В этом году в республиканском конкурсе «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Воспитатель дошкольного образования» Емельянова Елена Алексеевна стала победителем районного этапа и достойно выступила на областном этапе, показав наилучший результат для Лунинецкого района за историю проведения конкурса.

Все эти годы наше учреждение образования занимает передовые позиции в деле воспитания и образования маленьких граждан Республики Беларусь и делает это на высоком профессиональном уровне, ответственно и добросовестно.

История детского сада №10 г. Лунинца продолжается…

В дошкольном учреждении на сегодняшний день – 11 групп. Также функционируют другие дополнительные помещения: музыкальный и физкультурные залы, кабинеты для дополнительного образования. Логопедический кабинет позволяет проводить эффективную работу с детьми по речевому развитию.

Предметно-пространственная среда способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сфере личности, повышает познавательную активность у детей.

Юбилей «Детского сада № 10 г.Лунинца» – это особый праздник, настоящий калейдоскоп детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха.

Сорок лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери «Детского сада № 10 г.Лунинца» и в его стенах зазвучали детские голоса. Многие выпускники этого учреждения давно стали взрослыми людьми, но и они спешат сюда – уже со своими детьми, внуками.

Идут годы, выпускаются дети, меняется всё вокруг, а вместе с тем меняется и расцветает наш детский сад. Воспитатели и специалисты детского сада находят дорожку в душу каждого ребенка, и каждый, кто работает в детском саду, вкладывает частичку своей души в свою работу.

Празднование юбилейного дня рождения стало настоящим событием для детей, сотрудников и родителей детского сада. Уже при входе ощущалась атмосфера торжества. Украшенное здание детского сада, поздравления, светлые улыбки сотрудников – все говорило о том, что здесь любят и ждут всех гостей.

Центр события, музыкальный зал в своем праздничном убранстве, казался настоящим сказочным дворцом. На торжественном мероприятии присутствовали люди внесшие существенный вклад в воспитание подрастающего поколения- это ветераны, отработавшие в детском саду немалое количество лет, родители. Пришли поздравить «Юбиляра» и самые главные участники этого праздника — наши дети. На концерте для гостей звучали прекрасные голоса наших детей. Дети пели для детского сада, добрые и трогательные песни, исполняли зажигательные, веселые танцы.

Насыщенная концертная программа, в которой приняли участие выпускники детского сада, сопровождалась поздравлениями и награждениями.

Исполнительское мастерство коллектива еще раз приятно удивило всех

присутствующих. Каждый наш сотрудник — это талант. Приятно было видеть сплоченный и дружный коллектив, где царит понимание, безграничная преданность своему делу и любовь к детям.

Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства.

Светлана Жук

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