Девчата из Лунинецкого района заняли третье место в областных соревнованиях по волейболу

В Иваново, как мы и сообщали, состоялись финальные областные соревнования по волейболу среди детей и подростков по месту жительства. Лунинецкий район представляли ребята от РФСК «Здоровье»

Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:

1 Дрогичинский район;

2 г. Барановичи;

3 Ивановский район.

Среди девушек:

1 г. Барановичи;

2 Столинский район;

3 Лунинецкий район.

Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях

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