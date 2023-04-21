МикашевичиМолодежьНовости районаОбществоСпорт

Девчата из Лунинецкого района заняли третье место в областных соревнованиях по волейболу

21.04.2023
26

В Иваново, как мы и сообщали,   состоялись финальные областные соревнования по волейболу среди детей и подростков по месту жительства. Лунинецкий район представляли ребята от РФСК «Здоровье» 

Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:

1 Дрогичинский район;

2 г. Барановичи;

3 Ивановский район.

Среди девушек:

1 г. Барановичи;

2 Столинский район;

3 Лунинецкий район.

Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце

Правовой инспектор труда проведёт приём граждан в Лунинце

21.04.2023
Photo of Утверждал, что за рулем был погибший пассажир: в суд направлено уголовное дело о «пьяном» ДТП (Лунинецкий район)

Утверждал, что за рулем был погибший пассажир: в суд направлено уголовное дело о «пьяном» ДТП (Лунинецкий район)

21.04.2023
Photo of Лунинецкие школьники посетили Парламент

Лунинецкие школьники посетили Парламент

21.04.2023
Photo of Председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина встретился с коллективом лесхоза

Председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина встретился с коллективом лесхоза

21.04.2023
Photo of Сайт lnc.by — среди победителей интернет-премии

Сайт lnc.by — среди победителей интернет-премии

21.04.2023
Photo of В Брестской области стартовал второй сезон проекта «Звездный путь»

В Брестской области стартовал второй сезон проекта «Звездный путь»

21.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть