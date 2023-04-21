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Девчата из Лунинецкого района заняли третье место в областных соревнованиях по волейболу
В Иваново, как мы и сообщали, состоялись финальные областные соревнования по волейболу среди детей и подростков по месту жительства. Лунинецкий район представляли ребята от РФСК «Здоровье»
Призовая тройка у юношей выглядит следующим образом:
1 Дрогичинский район;
2 г. Барановичи;
3 Ивановский район.
Среди девушек:
1 г. Барановичи;
2 Столинский район;
3 Лунинецкий район.
Победители соревнований также получили право представлять Брестскую область на республиканских соревнованиях
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