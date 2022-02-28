Девочке из Баранович необходима коляска активного типа

Василисе Будик из Баранович сейчас 12 лет. Она посещает обычную школу, но необычный класс – интегрированный. И если все одноклассники в школу – идут. То Василиса – едет. На коляске. Это её единственная особенность, которая отличает девочку от других детей. Василиса имеет инвалидность и тяжелое заболевание, которое лишило ее возможности ходить, бегать, жить полноценной жизнью. Это состояние после оперативного лечения менингорадикулоцеле поясничного отдела позвоночника.

12 лет Наталья Владимировна Будик воспитывает Василису одна. Семья обратилась за поддержкой в Центр помощи «Вера» – дочка нуждается в специализированной коляске активного типа. Без транспорта она не может добраться в школу, выехать на прогулки с подружками, бывать в общественных местах с мамой. Для девочки могут изготовить подходящую модель коляски INVA Tech R1 Child по индивидуальным параметрам, но оплатить её мама не в состоянии – необходимо 3900 рублей.

В 8 месяцев узнала, что ребёнок не будет ходить

О том, что дочка так никогда и не сделает самостоятельных шагов, маме стало известно на 8-ом месяце беременности, когда женщина пришла на последнее УЗИ. Врач сообщила, что у ребенка обнаружен врожденный дефект развития – спинномозговая грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника.

«Помню, что эту информацию на УЗИ мне преподнесли очень спокойно, как будто ничего страшного не происходит. Я вернулась домой, открыла интернет и начала терять сознание… У моего будущего ребенка был обнаружен тяжелый порок развития позвоночника и спинного мозга. На маленьком участке отсутствует аккреция позвонков. Спинной мозг через отверстие образует мешочек из кожи ребёнка, где скапливалась спинномозговая жидкость. Это значило, что ребенок будет расти с тяжелой формой инвалидности и не пойдёт самостоятельно. На восьмом месяце беременности я оказалась в отчаянии», – вспоминает события тех лет Наталья Будик.

Мыслей о прерывании беременности и быть не могло. Внутри жил уже полноценный человечек, который готовился появиться на свет. Женщина нашла серьёзную поддержку в лице медиков, которые наблюдали беременность. Близился срок родов, Наталью настраивали на положительный лад, всячески поддерживали морально. В скором времени на свет появилась девочка Василиса.

Полтора месяца мама с ребёнком провели в детской больнице, находились под наблюдением специалистов и ждали своей очереди на операцию в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Здесь ребенку должны были удалить грыжевый мешок, образовавшийся в области позвоночника. Операция прошла успешно. Все необходимые вмешательства были проведены, но патология Василисы остаётся неизлечимым заболеванием. Маме предстояло принять это обстоятельство и научиться жить с тяжелым диагнозом своей девочки.

После 10 лет Василиса стала осознавать свою особенность

Дальше маму с ребенком ждал длительный путь реабилитаций. Василиса нуждалась в регулярных курсах массажа, ЛФК, много ребёнок занимался с психологом, логопедом, другими специалистами. Девочка полностью сохранна интеллектуально и в 3 года смогла уже посещать детский сад.

«Чувствительность в ногах у Василисы сохраняется примерно до колена. Ниже она уже ничего не чувствует, не может управлять стопами. Она научилась ползать, залазить в коляску, пересаживаться на диван. Но самостоятельная ходьба – это перспектива для нас нереальная. Её заболевание неизлечимо. В остальном Василиса – обычный ребёнок, она очень развита, любознательна, общительна, у неё много друзей, хорошо учится. Посещает пятый класс общеобразовательной школы наравне с обычными детьми», – рассказывает мама.

В Барановичах есть общеобразовательная школа, где работают интегрированные классы, создана безбарьерная среда, есть все условия для таких детей. В классе к Василисе относятся очень хорошо, девочка никогда не испытывала там дискомфорта. К слову, в своём классе в коляске она не одна.

Девочка всегда во внимании, на переменах – в играх и школьных мероприятиях, успешно осваивает общеобразовательную программу. Особый интерес проявляет к языковым предметам, рисованию и, как ни странно, физкультуре. Василиса быстро находит общий язык с людьми, у неё много подруг, не испытывает недостатка в общении. Но минуты слабости всё же иногда случаются.

«Только после 10 лет Василиса стала задавать мне вопросы: что с ней не так? Почему она не может ходить? Иногда она совсем расстраивается и спрашивает: почему Бог мне не помогает? За что мне это? Это очень больно слышать и вдвойне сложнее объяснить своему ребёнку, почему так случилось именно с ней. Я прошу это принять, говорю, что ты особенная, уникальная и в этом твоя сила. Стараюсь не давать ей впадать в уныние», – делится мама.

Коляску изготовят по параметрам Василисы, но на неё нет денег

Василиса сейчас пользуется старой коляской. Не слишком удобной, не совсем манёвренной, управляет ею с трудом, поэтому пока мама постоянно следует вместе с дочерью. Девочке необходимо заменить транспорт на более удобную, комфортную, манёвренную коляску, которая будет по размеру, иметь потенциал роста, а пользоваться ею ребёнок сможет без помощи посторонних. Мама нашла подходящий вариант – коляску активного типа могут изготовить по индивидуальным меркам девочки. Но проблема заключается в том, что средств на дорогостоящую покупку у мамы нет. Найти 3900 рублей – это серьёзная проблема для женщины.

Наталья Будик воспитывает дочь одна, бюджет на двоих – это несколько социальных выплат. Финансовой помощи семье ждать не от куда, мама может рассчитывать только на свои силы. Папа ребёнка не участвует в жизни Василисы. Единственно верное решение в случае семьи Будик – обратиться за помощью в благотворительную организацию. Центр помощи «Вера» открыл ведение сбора в поддержку Василисы.

«Я прошу людей помочь нам в приобретении коляски для Василисы. Для нас это очень важное приобретение. Дочь должна посещать школу, ездить на прогулки, жить активной жизнью. Но самостоятельно нам такую покупку не осилить. Прошу нам помочь!», – обращается мама девочки.

Центр помощи «Вера» ведёт благотворительный сбор для Василисы и просит неравнодушных людей, организации и коллективы помочь этой замечательной девочке.

Помочь Василисе в приобретении для нее коляски INVATech R1 Child стоимостью 3900 бел.рублей, Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа –Будик Василиса.

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Будик ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Будик 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6. Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7. QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!