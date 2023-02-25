Девять человек, из них четверо детей, спасли при пожаре в Белоозерске

В Белоозерске при пожаре в многоквартирном жилом доме работники МЧС спасли девять человек, в том числе четверых детей, сообщает сайт Брестского областного управления МЧС.

Инцидент в городе энергетиков произошел сегодня утром. В 11.16 спасателям поступило сообщение о задымлении в двухэтажном жилом доме по ул.Строителей. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окна квартиры на первом этаже шел дым. Со слов очевидцев, в доме находились люди.

С задымленной лестничной клетки первого этажа спасатели вывели на свежий воздух хозяйку горевшей квартиры. Жильцов квартир на втором этаже спасали по лестничному маршу и выдвижной лестнице с балконов — всего восемь человек, из них четверо детей.

Огонь уничтожил диван и постельные принадлежности в квартире, где произошел пожар, повредил внутреннюю отделку и имущество. На лестничной клетке второго подъезда закопчены стены и потолок. Причина случившегося устанавливается.

«Чаще всего огненные ЧС происходят в жилищном фонде, — отметили в управлении МЧС. — Чтобы не стать заложниками опасных ситуаций, следует соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели и не выбрасывать непотушенные сигареты, следить за исправностью электропроводки и не перегружать электросеть, правильно эксплуатировать газовое оборудование».

В целях собственной безопасности спасатели рекомендуют установить в домовладениях (квартирах) автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара необходимо звонить в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

belta.by

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