ОбществоПроисшествия

Девять человек, из них четверо детей, спасли при пожаре в Белоозерске

25.02.2023
44

В Белоозерске при пожаре в многоквартирном жилом доме работники МЧС спасли девять человек, в том числе четверых детей, сообщает сайт Брестского областного управления МЧС.

Инцидент в городе энергетиков произошел сегодня утром. В 11.16 спасателям поступило сообщение о задымлении в двухэтажном жилом доме по ул.Строителей. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окна квартиры на первом этаже шел дым. Со слов очевидцев, в доме находились люди.

С задымленной лестничной клетки первого этажа спасатели вывели на свежий воздух хозяйку горевшей квартиры. Жильцов квартир на втором этаже спасали по лестничному маршу и выдвижной лестнице с балконов — всего восемь человек, из них четверо детей.

Огонь уничтожил диван и постельные принадлежности в квартире, где произошел пожар, повредил внутреннюю отделку и имущество. На лестничной клетке второго подъезда закопчены стены и потолок. Причина случившегося устанавливается.

«Чаще всего огненные ЧС происходят в жилищном фонде, — отметили в управлении МЧС. — Чтобы не стать заложниками опасных ситуаций, следует соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели и не выбрасывать непотушенные сигареты, следить за исправностью электропроводки и не перегружать электросеть, правильно эксплуатировать газовое оборудование».

В целях собственной безопасности спасатели рекомендуют установить в домовладениях (квартирах) автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара необходимо звонить в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Микашевичах произошел пожар в жилом доме

В Микашевичах произошел пожар в жилом доме

25.02.2023
Photo of Учреждения образования Лунинецкого района отмечены на областном уровне

Учреждения образования Лунинецкого района отмечены на областном уровне

25.02.2023
Photo of Площадь Брестской облбольницы со строительством нового корпуса увеличится более чем в 1,5 раза

Площадь Брестской облбольницы со строительством нового корпуса увеличится более чем в 1,5 раза

24.02.2023
Photo of Старые способы «развода» фиксируются в Лунинецком районе

Старые способы «развода» фиксируются в Лунинецком районе

24.02.2023
Photo of «Спецжелезобетон»: от Калининграда – до Тихого океана, необычная математика и кража «с обломом» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 24 февраля

«Спецжелезобетон»: от Калининграда – до Тихого океана, необычная математика и кража «с обломом» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 24 февраля

24.02.2023
Photo of Казахстан призывает Польшу снять ограничения для грузовиков на границе с Беларусью

Казахстан призывает Польшу снять ограничения для грузовиков на границе с Беларусью

24.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть