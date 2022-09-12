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Диалоговая площадка «Беларусь единая» была организована в Лунинце

12.09.2022
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Диалоговая площадка «Беларусь единая», посвящённая Дню народного единства, была организована в ГДК Лунинца 12 сентября

Среди выступающих: депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и аспирант кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, лектор Брестской областной организации общества «Знание» Сергей Жук

Было довольно интересно и познавательно. Подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 сентября    

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