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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «БЕЛАРУСЬ ЕДИНАЯ» В ПИНСКЕ

13.09.2022
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На предметный разговор собрались более 500 человек: руководство города, медики, педагоги, студенты Полесского госуниверситета.

Встреча в Пинске стала своего рода продолжением темы. На повестке – общая история, ее объективное отражение и противостояние фальсификациям прошлого.

Вадим Гигин, председатель правления государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: «Наши люди хотят говорить об истории, хотят узнавать спорные моменты нашего прошлого и сверять, если угодно, свою точку зрения с мнением ученого, эксперта, поддерживать эту нормальную общественную дискуссию. Есть вопросы, которые поднимаются на всех площадках, – это День партизана и подпольщика. Где мы бы ни были, везде задается этот вопрос. Следовательно, он людей волнует».

zarya.by

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