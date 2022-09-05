Дина Грушевская: «Брест открыл путь на Москву» (Лунинецкий район)

«Брест открыл путь на Москву» Так говорит художник Дина Грушевская из Лунинца, которая на протяжении трех лет успешно участвует в выставках в областном центре, а в сентябре ее работы покажут на вернисаже в Москве.

– Выпускница-2001 СШ №3 г. Лунинца в наше, очень прагматичное время, вы избрали своей профессией творчество…

– Как и все дети, любила рисовать и лепить. Была еще одна мечта – стать артисткой цирка. Занималась йогой в цирковой студии. Инструментами, которыми работала, были ножи и стекла. Можно сказать, что это стремление реализовала частично… Всег-да знала, что свою жизнь свяжу с искусством.

– Что является теоретическим фундаментом столь яркого практика?

– Училась в Минске. В колледже искусств получила специальность «Художник-мастер декоративно-прикладного искусства (соломоплетение)» (2005), в университете культуры и искусств – «Народное творчество (гобелен). Преподаватель» (2013). Интересуюсь всеми видами творчества, занимаюсь шерстяной скульптурой и мокрым валянием, получив квалификацию «Художник народных ремесел». Пять лет работала в кинотеатре «Октябрь», с 2018 года – в краеведческом музее.

– Согласитесь, в столице или областном центре ваше творчество было бы более востребовано…

– Для меня Лунинец – самый лучший, самый красивый, самый любимый, как и весь наш край. Родному городу посвятила несколько серий живописных тематических полотен. Мои изделия знают и ценят в Бресте. В прошлом году там проводили «Берасцейскія сані-2021». Именно изготовленные мною бусы были выбраны для подарка Народной артистке России Надежде Бабкиной, почетной гостье фестиваля.

– Известно, что ваши работы хранятся в частных коллекциях жителей России, США, Германии и других стран. А Беларусь вас знает?

– Судите сами. Национальный парк «Припятский» проводил конкурс «Птица года Беларуси-2022». Из 2662-х работ в тройку лучших включили мои изделия, запечатлевшие пернатый символ года, который имеет несколько названий: белая синица, белая лазоревка и, самое популярное, – князек. Самой впечатляющей наградой стало приглашение в Туров, что в Житковичском районе, на кольцевание этой редчайшей полесской птички.

– Родители юных лунинчан рассказывали, как охотно, забыв про гаджеты, дети бегут к вам на занятия. А вы еще и арт-вечера проводите, сплачивая семьи…

– Благодарная за любовь к рисованию, которую привила моя учительница Раиса Андреевна Кипцевич, стараюсь делиться своим даром с учениками. Их успехи – это радость всего города, не правда ли? Марк Олиферович (5 лет) стал победителем конкурса «Право на детство», который проводило Министерство юстиции. Аня Яцушкевич (5 лет) в конкурсе компании «Лекфарм», изобразив «Октябрь», оказалась в «топ 12-ти месяцев» для фирменного календаря 2022 года. «Дело художника – рождать радость». Таким символичным было название конкурса к 130-летию К.Г. Паустовского, где Алеша Жук и Аня Березко (по 9 лет) отмечены призами, а 10-летний Павел Ильковец занял 3-е место.

– Награждение состоялось в Российском центре науки и культуры в Бресте. Ваше творчество постоянно представлено на выставках в областном центре?

– Большая честь, что меня приняли в Клуб народного творчества «Наследие» Городского центра культуры Бреста и «Белорусскую ассоциацию творческих людей» БОО демографической безопасности. Можно сказать, что мои работы рекламирует гостиница «Интурист». Здесь в сувенирной лавке, имея статус ремесленника, реализую художественные изделия. Символы Беларуси – зубры и аисты – охотно приобретают зарубежные гости. На праздновании 1000-летия Бреста участвовала в выставках «Краски тысячелетия», «Родного края колорит» и «Рождественский вернисаж»; в 2021-м – «Осенний блюз» и «Брест в ожидании чудес»; в этом году – «Движение», «Минувших лет живая память» и «Лучше Бреста нету места».

– На мой взгляд, высшее достижение ныне – представление вашего творчества в Генеральном Консульстве Российской Федерации в областном центре.

– Действительно, в июле, в 78-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участвовала в выставке «От Москвы до Бреста». Но в Год исторической памяти не менее значимы для меня творческие проекты во славу малой родины. В мае художественным муралом дополнила исторический уголок в центре Дятлович, за что была удостоена Благодарности Благочинного Лунинецкого церковного округа. В июле изготовила эскизы документального фильма, посвященного 80-летию восстания в Лахвенском гетто, для программы «Обратный отсчет» телеканала ОНТ. С нетерпением ждем премьеры…

– С радостью будем ждать и вашей личной «премьеры» в сентябре в Москве…

– Да, мои работы отобраны для Международной художественной выставки Союзного государства «Славные страницы истории Беларуси и России», которая проводится в сентябре… На выпускном вечере в школе классный руководитель написала на моей ленте: «Жду приглашения на твой вернисаж!». Пророчество учителя сбылось – счастлива приглашать на показ работ педагогов, жителей Лунинца, всех добрых людей.

Беседовала Татьяна Конопацкая.

Фото из архива Дины Грушевской.