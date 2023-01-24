Динамика преступности, защита законных прав людей и тема беглых. Подробности совещания у Лукашенко

Защита законных прав и интересов граждан Беларуси стала одной из главных тем совещания у Президента Беларуси об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Наряду с основной темой совещания, пользуясь случаем, глава государства обратился и к ряду других актуальных вопросов — от содержания и ремонта дорог до работы индивидуальных предпринимателей. Он также поручил более активно популяризировать и демонстрировать достижения белорусских ученых, на что есть запрос в обществе с учетом большого интереса к выставке «Беларусь интеллектуальная».

«Тема сегодняшнего разговора — преступность, динамика преступности в стране. Особое внимание прошу обратить на преступления террористической направленности. Для нас это сейчас очень важно. И если вообще подвести черту под теми вопросами, которые связаны с преступностью и преступлениями, вопрос глубокий — защита законных прав и интересов наших людей. Это главное, — обозначил Александр Лукашенко главную тему для обсуждения. — Мы мало внимания обращаем в последнее время на эту проблему. Но она существует. Пусть это по сравнению с другими государствами, даже самыми демократичными в мире, капля в море. Но, тем не менее, об этом нельзя забывать».

«В связи с этим я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается ко мне с просьбой о помиловании. Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему. Я поручал Администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения», — напомнил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, почему поручал проработать соответствующую тему с участием общественности: «Я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда не подвели в целом. В целом они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Каждую минуту я был в теме, отдавал соответствующие распоряжения, и силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде по большому счету не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях. Военные люди, которых мы привлекали для того, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска — ребята стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение».

Наряду с этим Президент отметил, что судьба военных и госслужащих, с одной стороны, — жестко реагировать, защищая страну и правопорядок, но в то же время не исходить из личного, а, следуя государственным интересам, где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно.

БЕЛТА.