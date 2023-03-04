АгропромНовости районаОбщество
Директор ОАО «Вульковский рассвет» Владимир Соц отмечает юбилей (Лунинецкий район)
Директор ОАО «Вульковский рассвет» Владимир Соц в эти дни отмечает юбилей — 55 лет!
Более 35 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству, из них 18 лет работает руководителем ОАО «Вульковский рассвет». Сельхозпредприятие является одним из лучших как в Лунинецком районе, так и в Брестской области.
С юбилеем Владимира Ивановича поздравил председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета Александр Савина.
Материал о жизненных приоритетах Владимира Соца читайте в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram