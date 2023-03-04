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 Директор ОАО «Вульковский рассвет» Владимир Соц отмечает юбилей (Лунинецкий район)

04.03.2023
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 Директор ОАО «Вульковский рассвет» Владимир Соц в эти дни отмечает юбилей — 55 лет!

Более 35 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству, из них 18 лет работает руководителем ОАО «Вульковский рассвет». Сельхозпредприятие является одним из лучших как в Лунинецком районе, так и в Брестской области.

С юбилеем Владимира Ивановича поздравил председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета Александр Савина.

Материал о жизненных приоритетах Владимира Соца читайте в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны» 

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