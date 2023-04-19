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Директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович признан «Человеком года Брестчины» (Лунинецкий район)

19.04.2023
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Брестским областным комитетом присвоены почётные звания «Человек года Брестчины» людям, внёсшим большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области по итогам работы за 2022 год 

Среди награждённых есть и представитель Лунинецкого района.

«Человеком года Брестчины» в области промышленности признан генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович. Эдуард Геннадьевич, также является депутатом областного Совета депутатов.

Поздравляем!!!

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