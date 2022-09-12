Диспетчерская служба «115» доступна каждому жителю Беларуси. Набрав короткий номер, можно сообщить о любой коммунальной проблеме, и заявка сразу уйдёт в работу. В некоторых областях, в том числе и на Брестчине, созданы контакт-центры, которые централизованно принимают обращения со всего региона и распределяют их по ответственным организациям.

Вся информация с момента обращения до его исполнения фиксируется в системе: диспетчер отвечает на звонок, создаёт электронную карточку и передаёт заявку тому, кто должен устранить ту или иную проблему.

Алгоритм подключения к мобильному порталу «115» прост: нужно установить приложение, зарегистрироваться, сфотографировать и загрузить проблемный фотоотчёт. Фото появится на сайте, как только всё исправят – опубликуют результат.