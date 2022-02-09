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Для чего США поставляет оружие в “незалежную”. ЭТО ДРУГОЕ? (видео)

09.02.2022
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Украина продолжает процесс вооружения. Из США уже прибыло 8 военных самолётов с оружием, техникой и боеприпасами на борту. Но для чего такая гонка, если нападать никто не собирается?

Что задумала южная соседка со своими товарищами с запада, и всё ли дело в защите собственных рубежей, или на ситуацию можно посмотреть иначе?

—Как и для чего украинская хунта поставляла оружие в Сирию?

—Зачем США направила в Украину 650 тонн вооружения?

—О морально-психологическом состоянии украинских солдат на Донбасе.

 

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