Для стобалльников Брестской области организовали приём в облисполкоме, среди них 5 выпускников школ Лунинецкого района

В Брестской области более 40 выпускников сдали централизованное тестирование на сто баллов. Для этих ребят сегодня организовали прием в облисполкоме и экскурсии, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти каждый десятый стобалльный результат получили выпускники учреждений образования Пинска. Семь таких сертификатов у ребят из Барановичей, пять — у девушек из Лунинецкого района, четыре — из Столинского. К слову, три человека сдали на 100 баллов два предмета. Бывшая ученица средней школы №14 Барановичей Екатерина Ревинская показала идеальные знания белорусского языка и математики. Выпускница лунинецкой гимназии Елизавета Сыцевич получила заветную сотню по русскому языку и математике. Окончившая гимназию Дрогичина Дарья Косяк на высший балл сдала ЦТ по русскому языку и химии.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поздравил абитуриентов, вручил им сувениры. Они немного пообщались в неформальной обстановке. Губернатор поинтересовался, куда молодые люди подали документы. Большинство стобалльников поступают на медицинские и IT-специальности.

После приема в Брестском облисполкоме для парней и девушек организовали поездку в Брестскую крепость и экскурсию на «Савушкин продукт».