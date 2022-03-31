Дмитрию Хмилевскому из Дрогичина нужна наша помощь!

Осуществляется сбор средств на лечение Хмилевского Дмитрия Петровича 30.08Л975 г.р., жителя Дрогичина, которому 8 февраля 2022 г. поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз. После дополнительного обследования израильской клиникой установлен диагноз Лимфома Беркитта- это очень агрессивная форма лимфомыt но которая успешно лечится при своевременно назначенной терапии.

Единственный шанс на выздоровление это прохождение нескольких курсов химиотерапии с последующей

трансплантацией клеток костного мозга. Подбор донорского материала идет по зарубежной базе.

В настоящее время Дмитрий Хмилевский проходит второй блок химиотерапии для последующей трансплантации костного мозга.

Стоимость химиотерапии и трансплантации составляет ориентировочно 240 000$. Семья Хмилевских — это многодетная семья: сын студент, сын-школьник и 3-х летняя дочь. Таких средств у семьи нет.

Ввиду оперативности сбора для продолжения своевременного лечения семья вынуждена обращаться ко

всем неравнодушным людям, к руководителям и коллективам учреждений, организаций, предприятий, деньги занимает и продает имущество.

Сумма огромная и собрать ее собственными силами невозможно. Тяжело просить о помощи, но выбора нет. Поэтому, были открыты благотворительные счета. Организован сбор через социальные сети.

По состоянию на 25.03.2022 собрано 40 027,13$. Осталось — 199 972,87$. И если оплата за химиотерапию может производиться частями, то трансплантация костного мозга возможна только после 100% предоплаты, а это значит, что за ближайшие 2 месяца нужно успеть собрать такую огромную сумму.

Реквизиты для помощи Дмитрию:

ОАО «АСБ Беларусбанк» операционная служба ЦБУ 108 г. Дрогичин ул. Чкалова,

д. 4 УНП: 100325912 БИК (код банка) AKBBBY2X

Транзитный счёт BY42 АКВВ 3819 3821 0002 9000 0000

• BY34AKBB 3134 0000 0114 1007 0000 (BYN- бел. рубли).

• BY45AKBB 3134 2000 0054 5007 0000 (EUR — евро);

• BY60AKBB 3134 1000 0062 5007 0000 (USD — доллары США);

• BY85AKBB 3134 3000 0052 6007 0000 (RUB — росс, рубли). ‘

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет, открытый на

имя Хмилевской Инны Леонидовны, на лечение мужа Хмилевского Дмитрия

Петровича. При оплате через ЕРИП указывать последние три цифры паспорта

(010).

Можно пополнить баланс благотворительного номера

МТС +37529 271-95-42

Карта Беларусбанка № 4246 4100 2176 8368 до 03/24

HANNA KAMISARCHUK(MaMa)

Карта БПС Сбербанк 5435 5310 3144 8549 до 02/23

NATALLIA KHMIALEUSKAYA (сестра)

Карта Альфа Банк № 5208 1300 0112 6907 до 03/25

NATALLIA KHMIALEUSKAYA (сестра)

Карта СБЕРБАНКА МИР № 2202 2009 8193 9703 до 01/25

NATALYA SUSHKO (сестра) для перечисления из РФ

PAYSEND на имя INA KHMILEUSKAYA

Контакты для связи: +375 33 692-78-71мтс Инна Хмилевская