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«ДНК успеха, СуперДети в СШ №1 и Дела судебные» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 25 ноября

24.11.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 25 ноября:

— Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности

— Украина, НАТО, мировая повестка и  инициатива против инициатора

— Бастынскае лясніцтва – лепшае ў вобласці. Чаму?

— ДНК поспеху Лунінецкага малочнага завода

— Как в реальности может быть налажено социальное партнерство? Пример – Лунинецкий район

— Рекламный спам в Лунинецком районе

—  Пост – обновление духа…

—  Креативные, талантливые и успешные – ученики СШ №1 Лунинца

— Афіцыйнае папярэджанне за распаўсюджванне

— За разбой і крадзяжы – 8 гадоў пазбаўлення волі

— Работы – только с разрешением

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