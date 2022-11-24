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«ДНК успеха, СуперДети в СШ №1 и Дела судебные» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 25 ноября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 25 ноября:
— Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности
— Украина, НАТО, мировая повестка и инициатива против инициатора
— Бастынскае лясніцтва – лепшае ў вобласці. Чаму?
— ДНК поспеху Лунінецкага малочнага завода
— Как в реальности может быть налажено социальное партнерство? Пример – Лунинецкий район
— Рекламный спам в Лунинецком районе
— Пост – обновление духа…
— Креативные, талантливые и успешные – ученики СШ №1 Лунинца
— Афіцыйнае папярэджанне за распаўсюджванне
— За разбой і крадзяжы – 8 гадоў пазбаўлення волі
— Работы – только с разрешением
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