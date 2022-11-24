«ДНК успеха, СуперДети в СШ №1 и Дела судебные» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 25 ноября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 25 ноября:

— Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности

— Украина, НАТО, мировая повестка и инициатива против инициатора

— Бастынскае лясніцтва – лепшае ў вобласці. Чаму?

— ДНК поспеху Лунінецкага малочнага завода

— Как в реальности может быть налажено социальное партнерство? Пример – Лунинецкий район

— Рекламный спам в Лунинецком районе

— Пост – обновление духа…

— Креативные, талантливые и успешные – ученики СШ №1 Лунинца

— Афіцыйнае папярэджанне за распаўсюджванне

— За разбой і крадзяжы – 8 гадоў пазбаўлення волі

— Работы – только с разрешением

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