Общество

До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен оранжевый уровень опасности

В дневные часы 23 июня на большей части территории прогнозируется +30…+34 °С; местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет 35–36 градусов, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Завтра, 23 июня, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу, днем на большей части Брестского и Гродненского регионов, а на остальной территории страны местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Днем по западу при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров, днем в отдельных районах порывы до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +18…+23 °С, днем – +29…+34 °С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами дойдет до 35–36 градусов выше нуля.

Напоминаем, негативные последствия жаркой погоды для здоровья в значительной степени можно предотвратить, если соблюдать определенные правила.

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