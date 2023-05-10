До конца недели спад уровней воды на реках Беларуси сохранится

До конца текущей недели спад уровней воды на реках Беларуси сохранится, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во время больших выходных, с 6 по 9 мая, на реках Беларуси отмечался спад уровней воды, в результате чего пойменные земли освободились от паводковых вод на Соже у Гомеля, притоке Немана реке Щара, а также притоках Припяти реках Горынь и Цна.

«Сейчас на реках страны продолжается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-30 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Днепре на участке Жлобин — Лоев, Березине у Березино и Светлогорска, Припяти на участке Черничи — Наровля, большинстве ее притоков и притоке Сожа реке Ипуть у Добруша. Кроме того, на Припяти у деревни Черничи уровень воды достигает опасной высокой отметки, а у Петрикова превышает ее», — рассказали в Белгидромете.

По данным МЧС, затопления речными водами наблюдаются в большинстве районов Гомельской области, Витебском районе Витебской области и Лунинецком районе Брестской области.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от плюс 8,3 градуса до плюс 14 градусов.

По информации гидрологов, до конца текущей недели спад уровней воды на реках Беларуси сохранится, в результате чего на Припяти у деревни Черничи уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки, а на Березине у Светлогорска вода войдет в русло. Значение уровня воды на Немане у Гродно опустится ниже опасной низкой отметки, лимитирующей судоходство, а на Днепре у Могилева уровень воды приблизится к опасной низкой отметке.

belta.by

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