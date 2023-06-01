Добрые дела первоклассников и родителей из Микашевич

Учащиеся 1 «А»​ СШ №1 г. Микашевичи при содействии классного руководителя Нины Лысак и своих родителей приняли участие в акции «Сделаем добро вместе».

На протяжении четвертой четверти часть своих карманных денег они собирали в специальную копилку для взноса на благотворительный счет фонда помощи детям «Шанс». В дальнейшем эти средства будут направлены на лечение тяжелого и редкого заболевания ​ одной из почти 1400 подопечных​ фонда – маленькой жительницы Минска Валерии Колос.

Руководство фонда отметило милосердие и умение сопереживать юных горожан. Учреждение образования получило благодарственное письмо за успешное воспитание подрастающего поколения с активной гражданской ответственностью. Первоклашки же стали обладателями Сертификата добрых дел. Заслуженную награду, вместе со сладкими сувенирами, в торжественной обстановке вручила сегодня учителю Н.В. Лысак и ее подопечным директор СШ №1 Людмила Насеня.​

Наталья Лялюк

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