Договоры о целевой подготовке предлагают заключить выпускникам в Лунинецком районе
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях со следующими организациями Лунинецкого района:
Наименование
организации
|Специальность
|Квалификация специалиста
|Количество мест (договоров)
|Размер доплаты к стипендии
|Государственное предприятие «Чучевичи»225656 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 4,тел. 80164770232
|Ветеринарная медицина
|врач ветеринарной медицины
|1
|10 б.в.
Производство продукции животного происхождения
|Технолог
|1
|10 б.в.
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета,225644, Брестская область, г. Лунинец, ул. красная, 1
тел. 80164762447
|Ветеринарная медицина
|врач ветеринарной медицины
|2
|без доплат
Производство продукции животного происхождения
|технолог
|2
|без доплат
|Производство продукции растительного происхождения
|технолог
|1
|без доплат
|ЧСУП «Редигерово-Агро» 225644, Брестская область, Лунинецкий район,
д. Редигерово, ул. Центральная, 30/4
тел. 801647 97309
|Защита растений и карантин
|технолог
|1
|5 б.в
Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
Открытое акционерное общество «Дворецкий»., 225652 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Дворец, ул. Школьная, 3
тел. 801647 93422
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции
|инженер
|1
|5 б.в.
Государственное предприятие «Хвоецкое» 225672 Брестская область, Лунинецкий район аг. Вулька-1, ул. Новая, 19, тел.
801647 73239
Производство продукции растительного происхождения
|технолог
|1
|5 б.в.
Производство продукции животного происхождения
|технолог
|1
|5 б.в.
Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
|Защита растений и карантин
|технолог
|1
|5 б.в
|Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|бухгалтер
|1
|5 б.в
Государственное предприятие «Городокский», 225660, , Брестская область, Лунинецкий район, аг. Кожан Городок, ул. Гимбатова, 2А тел.
8 016 47 71347
|Энергетическое обеспечение сельского хозяйства
|инженер
|1
|5 б.в.
|Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
Открытое акционерное общество «Синкевичский»,
225686 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 28 тел.
8 016 47 98388
|Производство продукции животного происхождения
|технолог
|1
|5 б.в.
Производство продукции животного происхождения
(сокращенный срок)
|технолог
|1
|5 б.в.
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции
|инженер
|1
|5 б.в.
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции
(сокращенный срок)
|инженер
|1
|5 б.в.
|Охрана труда на производстве
|инженер
|1
|5 б.в
|Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|2
|5 б.в
Открытое акционерное общество «Вульковский рассвет», Брестская область, Лунинецкий район,
225666 аг. Вулька-2, ул. Советская, 31
тел. 8 01647 96397
Производство продукции растительного происхождения
|технолог
|1
|5 б.в
|Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции
|инженер
|1
|5 б.в
Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агро Лобчанское», Брестская область, Лунинецкий район,
225673 аг. Лобча, ул. Пинская, 2
8 01647 74222
|Бухгалтерский учет, анализ и аудит
|бухгалтер
|1
|5 б.в
|Энергетическое обеспечение сельского хозяйства
|инженер
|1
|5 б.в
Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
Производство продукции растительного происхождения
|Технолог
|1
|5 б.в
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесская опытная станция», Брестская область, Лунинецкий район,
225671 аг. Полесский, ул. Октябрьская, 7
8 01647 77241
Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в
|Защита растений и карантин
|технолог
|1
|5 б.в
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Велута», Брестская область, Лунинецкий район,
225665 аг. Велута, ул. Советская
8 01647 91182
|Ветеринарная медицина
|ветеринарный врач
|1
|5 б.в.