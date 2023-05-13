Договоры о целевой подготовке предлагают заключить выпускникам в Лунинецком районе

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях со следующими организациями Лунинецкого района: