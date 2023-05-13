МикашевичиНовости районаОбразованиеОбщество

Договоры о целевой подготовке предлагают заключить выпускникам в Лунинецком районе

13.05.2023
61

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома предлагает заключить договоры о целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях  со следующими организациями Лунинецкого района:

Наименование

организации

СпециальностьКвалификация специалистаКоличество мест (договоров)Размер доплаты к стипендии
Государственное предприятие «Чучевичи»225656 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Советская, 4,тел. 80164770232Ветеринарная медицинаврач ветеринарной медицины110 б.в.

Производство продукции животного происхождения

 

Технолог110 б.в.

Управление по  сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета,225644, Брестская область, г. Лунинец, ул. красная, 1

тел. 80164762447

 

Ветеринарная медицинаврач ветеринарной медицины2без доплат

Производство продукции животного происхождения

 

технолог2без доплат
Производство продукции растительного происхождениятехнолог1без доплат
ЧСУП «Редигерово-Агро» 225644, Брестская область, Лунинецкий район,
д. Редигерово, ул. Центральная, 30/4

тел. 801647 97309

Защита растений и карантинтехнолог15 б.в

Ветеринарная медицина

 

ветеринарный врач15 б.в

Открытое акционерное общество «Дворецкий»., 225652 Брестская область, Лунинецкий район,  аг. Дворец, ул.  Школьная, 3

тел. 801647 93422

Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции

 

инженер15 б.в.

Государственное предприятие «Хвоецкое» 225672 Брестская область, Лунинецкий район аг. Вулька-1, ул. Новая, 19, тел.

801647 73239

Производство продукции растительного происхождения

 

технолог15 б.в.

Производство продукции животного происхождения

 

технолог15 б.в.

Ветеринарная медицина

 

ветеринарный врач15 б.в
Защита растений и карантинтехнолог15 б.в
Бухгалтерский учет, анализ и аудитбухгалтер15 б.в

Государственное предприятие «Городокский», 225660, , Брестская область, Лунинецкий район, аг. Кожан Городок, ул. Гимбатова, 2А  тел.

8 016 47 71347

Энергетическое обеспечение сельского хозяйстваинженер15 б.в.
Ветеринарная медицинаветеринарный врач15 б.в

Открытое акционерное общество «Синкевичский»,

225686 Брестская область, Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 28  тел.

8 016 47 98388

Производство продукции животного происхождениятехнолог15 б.в.

Производство продукции животного происхождения

(сокращенный срок)

технолог15 б.в.

Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции

 

инженер15 б.в.

Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции

(сокращенный срок)

инженер15 б.в.
Охрана труда на производствеинженер15 б.в
Ветеринарная медицинаветеринарный врач25 б.в

 

 

Открытое акционерное общество «Вульковский рассвет», Брестская область, Лунинецкий район,

225666 аг. Вулька-2, ул. Советская, 31

тел. 8 01647 96397

Производство продукции растительного происхождения

 

технолог15 б.в
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукцииинженер15 б.в

Ветеринарная медицина

 

ветеринарный врач15 б.в

Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агро Лобчанское», Брестская область, Лунинецкий район,

225673 аг. Лобча, ул. Пинская, 2

8 01647 74222

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудитбухгалтер15 б.в
Энергетическое обеспечение сельского хозяйстваинженер15 б.в

Ветеринарная медицина

 

ветеринарный врач15 б.в

Производство продукции растительного происхождения

 

Технолог15 б.в

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесская опытная станция»,  Брестская область, Лунинецкий район,

 225671 аг. Полесский, ул. Октябрьская, 7

8 01647 77241

Ветеринарная медицина

 

ветеринарный врач15 б.в
Защита растений и карантинтехнолог15 б.в

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Велута», Брестская область, Лунинецкий район,

225665 аг. Велута, ул. Советская

8 01647 91182

Ветеринарная медицинаветеринарный врач15 б.в.

 

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Змены ў раскладзе руху цягнікоў па станцыі “Лунінец” з 15 па 18 мая

Змены ў раскладзе руху цягнікоў па станцыі “Лунінец” з 15 па 18 мая

13.05.2023
Photo of Праздник, посвящённый Дню семьи, устроили в Лунинце (фоторепортаж)

Праздник, посвящённый Дню семьи, устроили в Лунинце (фоторепортаж)

12.05.2023
Photo of Мероприятие, посвящённое Дню семьи, провели железнодорожники Лунинца

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, провели железнодорожники Лунинца

12.05.2023
Photo of Детская школа искусств Лунинца объявила набор учащихся

Детская школа искусств Лунинца объявила набор учащихся

12.05.2023
Photo of В Микашевичах частично перекроют движение по улице Фабричной

В Микашевичах частично перекроют движение по улице Фабричной

12.05.2023
Photo of В Лунинецком районе перезахоронили останки мирных жителей, уничтоженных нацистами

В Лунинецком районе перезахоронили останки мирных жителей, уничтоженных нацистами

12.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть