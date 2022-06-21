Дома, которые могут признать пустующими в деревне Богдановка Лунинецкого района

Извещение о наличии оснований для признания жилых домов пустующими

Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Брестская, д. 51

Данный дом принадлежал на праве собственности Антоновичу А.Л. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Ильючик А.А. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 7,37х5,27 м, общая площадь пустующего дома – 31,4 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: колодец. По визуальному осмотру дом находится в аварийном состоянии, что не является следствием природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 122

Данный дом принадлежал на праве собственности Ковалевич Е.И. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Якимвич Н.С., Лагутенко А.С., Кохнович Е.С. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,37х8,07 м, общая площадь пустующего дома – 56,3 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, колодец. По визуальному осмотру дом находится в аварийном состоянии, что не является следствием природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма. Земельный участок не зарегистрирован

Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Школьная, д. 10

Данный дом принадлежал на праве собственности Мелюху К.Н. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Мелюх В.К. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,60х5,30 м, общая площадь пустующего дома – 43,6 м2, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: деревянный сарай, две пристройки к дому. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

К сведению всех лиц, имеющих право владения и (или) пользования данными домами.

Богдановский сельский исполнительный комитет ставит вас в известность, что в отношении вышеуказанных индивидуальных жилых домов Богдановский сельский исполнительный комитет намерен принять решение о признании жилых домов пустующими и включить их в реестр пустующих домов для последующего обращения в суд Лунинецкого района с исковым заявлением о признании жилых домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальной единицы по причине того, что лица, имеющие право владения и пользования данными домами, в течение последних трех лет не проживали в них ни одного дня.

В случае вашего намерения использовать вышеуказанный дом для проживания, вам необходимо в срок, не позднее одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, предоставить в Богдановский сельский исполнительный комитет (225658, ул. Советская, д. 119, аг. Богдановка, Брестская обл., тел./факс 8-(01647)-76-2-36, адрес электронной почты bogselisp@brest.by) уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания (далее – Уведомление), а также в течение одного года принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в состояние, пригодное для использования их по назначению (целевому назначению), в том числе путем осуществления реконструкции либо капитального ремонта жилого дома (далее – приведение в пригодное состояние).

Уведомление подается вами лично либо вашим законным представителем, или направляется по почте заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимильной связи с приложением копии документа, удостоверяющего личность лица, которое предоставляет уведомление, а при предоставлении уведомления вашим представителем – дополнительно копии документа, удостоверяющего личность вашего представителя, и документа, подтвреждающего его полномочия.

К уведомлению прилагаются также копии документа, подтверждающего принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином законном основании, а наследникам, фактически принявшим наследство, но не оформившими прав на жилой дом, уведомление может быть подано при условии предоставления документов, подтверждающих фактическое принятие наследства.

При наличии уважительных причин, препятствующих подаче уведомления и приведению жилого дома и земельного участка в пригодное состояние, вы должны уведомить Богдановский сельский исполнительный комитет лично или заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимальной связи не позднее одного месяца со дня опубликования настоящего извещения.

Не предоставление уведомления в срок, а также непринятие указанных в настоящем извещении мер по приведению в пригодное состояние в установленный срок являются отказом от права собственности на жилой дом.