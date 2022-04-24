Дополнительные 3,5 тыс. га земель вовлечены в сельхозоборот в Брестской области

В Брестской области площадь земель сельскохозяйственного назначения за прошлый год увеличилась на 3,5 тыс. га, сообщил на заседании областного исполнительного комитета начальник главного управления землеустройства облисполкома Анатолий Красненков, передает корреспондент БЕЛТА.

В области регулярно проводится работа по повышению эффективности использования сельскохозяйственных и вовлечению в оборот неиспользуемых земель. Так, за прошлый год в сельскохозяйственный оборот Брестской области вовлечено 564 га земель, в том числе 23 га — за счет освободившихся после сноса неиспользуемых сельскохозяйственных объектов, 79 га — после сноса в деревнях пустующих домов, 273 га — после раскорчевки старых неплодоносящих садов, 189 га — в результате освоения несельскохозяйственных земель.

«В целом за счет освоения новых и перераспределения земель запаса, реконструкции мелиоративных систем, передачи сельхозпредприятиям земель, невостребованных гражданами, площадь земель сельскохозяйственного назначения за прошлый год по области увеличилась на 3,5 тыс. га. В качестве резерва для вовлечения в сельскохозяйственный оборот рассматриваются земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью. Всего в области 106,6 тыс. га таких земель. Из них 79,2 тыс. расположены на землях сельскохозяйственных предприятий, в том числе 16,4 тыс. га — на осушенных землях. В этом году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот 5,9 тыс. га мелиорированных земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью», — сказал Анатолий Красненков.

По поручению главы государства в этом году в республике проводится сплошная инвентаризация земель в населенных пунктах для выявления фактов самовольного занятия земельных участков, несоблюдения их границ и целевого использования. На 18 апреля в проектный институт «Брестгипрозем» поступили данные аэрофотоснимков на 94,6 тыс. земельных участков. Сверка и сличения проведены в отношении 19 тыс. объектов. В 2,6 тыс. случаев подтверждено несоответствие границ земельных участков.

«По результатам инвентаризации Государственный комитет по имуществу на основании предложений облисполкомов и Мингорисполкома, согласованных с Комитетом государственного контроля, должен подготовить проект решения главы государства по урегулированию всех выявленных конфликтов, связанных с использованием земли. Предварительно срок до 1 сентября текущего года», — проинформировал Анатолий Красненков.