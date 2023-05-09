Дополнительный датчик контроля скорости установлен в Лунинецком районе

На улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 9 мая установлены датчики контроля скорости на следующих участках автодорог:

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Варшавское шоссе вблизи дома № 37 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Советском вблизи дома №20 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 36 км (+100м) автодороги М-1/Е30 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/Е30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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