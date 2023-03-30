«Дорога, садоводческое товарищество и учёба» Приёмный день у руководителя Лунинецкого района

В третью среду каждого месяца у руководителя Лунинецкого района Александра Савины – приемный день. И хотя, как показывает практика, наиболее популярны у жителей района «прямые телефонные линии», не теряют своей актуальности и такие встречи, когда в личной беседе поднимается тот или иной проблемный вопрос. Тем более, что на месте оперативно можно получить комментарии специалистов, которые изучают поднятые заявителями вопросы, заданные предварительно. То есть, уже на приеме человек, как правило, получает конкретный ответ.

Жительница райцентра, у которой есть дом в Мелеснице, подняла вопрос неудовлетворительного состояния полевой дороги к этому населенному пункту, а также уточнила – возможно ли, чтобы врач-терапевт хотя бы раз в месяц осуществлял прием пациентов в упомянутой деревне?

Что касается полевой дороги, то как отметил руководитель района, ее подсыпку проведут предприятия, по землям которых она проходит. Каких-либо более масштабных вложений там не планируется. Не имеет смысла да и нет возможности организовать работу врача-терапевта. В деревне даже нет для этого соответствующего помещения. В то же время рядом в Вульке 1 есть фельдшерско-акушерский пункт, где и осуществляет прием доктор. В любом случае получить плановую медицинскую помощь в Вульке 1 или в Лунинце не составит труда. А для экстренных случаев есть «скорая помощь».

В садоводческом товариществе «Журавинка» необходимо заменить опоры линии электропередачи. Они есть даже в наличии, а вот с проведением соответствующих работ возник вопрос. Об этом говорили два обеспокоенных собственника участков в товариществе.

Начнем с того, что садоводческое товарищество является юридическим лицом, и те же столбы ЛЭП находятся в его собственности. То есть, это коллективное имущество членов данного субъекта хозяйствования. Поэтому необходимо, чтобы председатель товарищества, как законный представитель, обратился в соответствующую организацию и заключил договор на выполнение работ. Это в идеале, но как показывает жизнь, иной раз председатель может числиться только на бумаге, а в реальности взносы не собираются годами, как и не решаются насущные вопросы членов товарищества. Александр Иванович предложил заявителям системно подойти к делу. Сначала решить вопрос с председателем, если существующий не планирует реально заниматься товариществом, то на общем собрании членов необходимо выбрать нового, который сможет организовать людей. Более того, руководитель района дал поручение инициировать общее собрание членов товарищества, на котором будут подняты и другие вопросы, а специалисты отделов райисполкома в рамках существующего законодательства окажут необходимую помощь.

В целом, по нашему району есть достаточно примеров, когда люди, являясь членами таких товариществ или, например, жилищных кооперативов, сообща довольно успешно решают вопросы и управляют своим коллективным имуществом.

Жительница одной из деревень района попросила помочь решить вопрос с устройством на учебу молодого человека, которого она вырастила. В свое время женщина стала приемной мамой для мальчика, за 15 лет прикипела к нему всей душой. И сейчас, когда парню уже 19 лет, беспокоится о его дальнейшей судьбе, хотя юридически не является уже приемной мамой. Юноша имеет проблемы со здоровьем и его не могут взять учиться в колледжи Лунинца. В то же время в Брестской области есть специализированные учебные заведения с преподавателями и воспитателями, которые имеют соответствующую подготовку. Председатель райисполкома пообещал оказать содействие в устройстве на учебу молодого человека для получения им профессии.

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