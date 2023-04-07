Дороги, частная инициатива и хайп беглых (Лунинецкий район)

Одна из актуальных в обществе тем — дороги. Проблемных вопросов хватает, поэтому и внимание к их содержанию и ремонту особое. Вот на Лунинетчине в этом году капремонтом путепровода займутся, определились с первоочередным текущим ремонтом участков автодорог в районе, а также с улицами в Лунинце и в Микашевичах.

Разговор на данный момент идёт о выделенных на эти цели около 17 миллионов рублей. И это без учёта содержания дорог, их ямочного ремонта. Рассматриваются вопросы и по дополнительному финансированию.

Но тема ведь благодатная для хайпа. Вот недавно в соцсетях один из пабликов Бреста разместил у себя такой пост. При этом, умышленно или по незнанию, не рассказывает кто на снимке

Уже через несколько дней в одной из инфопомоек с лёгкой руки беглых комментарий из Бреста «вкладывается» в уста жителя Микашевич.

Снимок сделан недавно и история тут проста. Частник решил не дожидаться, когда установиться благоприятная погода и коммунальники выведут технику для грейдирования дорог, и сам решил своими силами подсыпать пару ямок. Для этого даже в ЖКХ обратился, мол, мы немного подправим…

Привязать компьютеры и самолёты к бытовой частной инициативе – нужно ещё додуматься)). Как, впрочем, и упомянуть гранитный карьер. Это свидетельствует о том, что писал скорее всего не местный житель. Ведь все знают, что отсев с производства «Гранита» стоит копейки – если будешь брать, так ещё и спасибо скажут. А все затраты только в доставке и вести «горсть» отсева, чтобы засыпать несколько ям – одна возня….

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