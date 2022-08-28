«Дороги, дополнительный рейс и цены на хлеб» Вопросы, с которыми обращаются к руководителю Лунинецкого района

Довольно насыщенной получилась «прямая телефонная линия» руководителя Лунинецкого района Александра Савины. К нему обратилось 16 человек по различным вопросам.

Больше всего обращений касалось благоустройства. Так, поднимался вопрос ремонта дороги от деревни Красная Воля до хутора Язвище, а также участка дороги Микашевичи – Песчаники. В обоих случаях работы планируется провести в сентябре, о чем Александр Иванович проинформировал заявителей. Во время «прямой телефонной линии» дважды люди напомнили о необходимости доасфальтирования дороги на Белое озеро. Этот вопрос задаеется довольно часто и, безусловно, есть определенные планы по его решению, но, учитывая необходимые финансовые затраты, это будет сделано не в этом году. Как не получится провести работы по асфальтированию переулка Полевого в Лунинце и доасфальтирование улицы Советской в Дятловичах. Тем не менее, эти проблемные вопросы взяты на контроль. Будет изучена ситуация по состоянию дороги возле детского сада и школы в Велуте, а также по освещению переулка Узкого в этом населенном пункте.

Также, например, на «прямую линию» обратилась жительница райцентра по поводу проблемы с окном в квартире, построенной в 2021 году. Тут особых вопросов нет, многоквартирный дом находится на гарантии и, если брак был допущен производителями окна или строителями, то он должен быть исправлен.

А вот жители Лунинца с улицы Городецкого обратились с просьбой о назначении дополнительного рейса городского автобуса до детской поликлиники. В этом случае дано поручение изучить вопрос.

Кроме этого были обращения по поводу трудоустройства, ускорения выполнения административной процедуры по службе «Одно окно» и цен на хлеб Лунинецкого хлебозавода, которые немного разнятся в торговых объектах райцентра. Также прозвучала благодарность в адрес работников райпо в деревне Лаховка за их ответственное отношение при организации закупки яблок у населения.