«Дороги и благоустройство» День открытого письма прошёл в Кожан-Городке Лунинецкого района

Дороги и благоустройство стали основными темами обсуждения на очередном «Дне открытого письма», который на этот раз прошёл 27 марта в агрогородке Кожан-Городок.

Во встрече приняло участие руководство Лунинецкого района во главе с председателем райисполкома Александром Савиной и председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем, а также представители спужб и организаций.

Жители Городокского сельсавета получили ответы на волнующие их вопросы, заданные как предварительно, так и прозвучавшие непосредственно на встрече.

Все подробности в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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