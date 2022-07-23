Дороги, выплата пенсии, медицинское обслуживание в Лунинецком районе. Депутат провёл приём граждан

На этой неделе в общественной приёмной Лунинецкой районной организации РОО «Белая Русь» прошёл очередной приём граждан и «прямая телефонная линия» депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анатолия Насени с жителями региона.

Как сообщил в своём телеграм-канале депутат, на личный приём пришли четыре человека с разнообразным спектром вопросов. Ремонт дорог, медицинское обслуживание, юридические ньюансы и соответствие внутренних нормативных актов Конституции страны. По многим вопросам даны разъяснения в ходе приёма.

Дорога на паромную переправу будет дополнительно исследована и постоянно поддерживаться в максимально возможном качественном состоянии. Учитывая свойства почвы на данном участке, асфальтирование пока не предусматривается. Однако рассматривается вопрос по доосфальтированию участка дороги на озеро Белое.

Отдельно требует изучение обращение жительницы г. Лунинец, имеющей вид на жительство в нашей стране, по поводу начисления и выплаты пенсии.