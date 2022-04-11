ДОСЬЕ: К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

По решению Организации Объединенных Наций 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.

Именно в этот день в 1945 году во Второй мировой войне узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

В 1958 году здесь был открыт комплекс сооружений, посвященный героям и жертвам Бухенвальда. В апреле 1945 года были освобождены также узники Заксенхаузена, Дахау и Равенсбрюка. Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд и много других мест на карте Европы были превращены в годы Второй мировой войны в жернова смерти, орудия массового физического уничтожения людей, лаборатории для проведения медицинских и других экспериментов.

Не меньшей жестокостью отличались концентрационные лагеря, созданные фашистами на территории Беларуси, которых насчитывалось более 260. Наиболее крупные из них находились в Минске — в районе Немиги и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них были уничтожены свыше 1,4 млн человек.

Созданная в 1944 году комиссия содействия Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их соучастников собрала доказательства, целиком разоблачающие кровавые преступления гитлеровцев.

За свои злодеяния гитлеровцы ответили на международном судебном процессе в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Открытые суды по наиболее жестоким военным преступлениям были проведены в городах советских республик на территории Советского Союза, в том числе в Минске, Бобруйске, Витебске и Гомеле.

Ежегодно по всей Беларуси 11 апреля проходят митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. К памятным знакам по всей республике несут венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студенты и школьники. На местах лагерей смерти по всей стране в память о погибших в них установлены памятники. Каждый лагерь смерти увековечен в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лагерь смерти «Тростенец»

Крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации являлся лагерь смерти Тростенец. Он находится в одном ряду с Освенцимом, Майданеком и Треблинкой.

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина — место массовых расстрелов; лагерь — рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилевскому шоссе; урочище Шашковка — место массового сожжения людей. Согласно официальным данным, всего в лагере смерти Тростенец погибли 206,5 тыс. человек.

Тростенец был создан осенью 1941 года в урочище Благовщина, примерно на 11-13-м км Могилевского шоссе под Минском. Свозили сюда оккупанты население не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы. Через некоторое время фашисты применили новый метод уничтожения: обреченных загружали непосильной работой и уже вконец обессиленных расстреливали. Возник так называемый трудовой лагерь.

По отношению к заключенным действовал грубый произвол: любой солдат охраны в любой момент и безо всякой причины мог избить узника, расстрелять или повесить. Неукоснительным правилом являлось немедленное уничтожение каждого, кто заболевал или был возвращен в лагерь вторично после побега. Узники страдали от холода, грязи и страшной завшивленности. Скудной была пища. На кухню шли отходы, из которых готовилось подобие супа. Выдавали его раз в день. От 120 до 250 г хлеба, чай или суррогат кофе с сахарином — таким было меню занятых каторжным трудом узников.

Тростенецкий лагерь смерти продолжал функционировать до конца июня 1944 года. Люди никогда не забудут тех огромных, невосполнимых человеческих жертв, которые принесла война с фашизмом. Первый траурно-торжественный митинг, посвященный памяти жертв фашизма, состоялся в Тростенце 3 сентября 1944 года.

8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса «Тростенец». Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал «Тростенец» должен стать объектом общеевропейского значения.

Озаричские лагеря смерти

В 1944 году командование вермахта широко применяло практику использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути наступления советских войск.

В начале марта 1944 года на оккупированной территории, в непосредственной близости от линии фронта, неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали три лагеря смерти, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тыс. человек из Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили название «Озаричские лагеря смерти».

Лагеря представляли собой обнесенные колючей проволокой участки болотистой местности. Вокруг было минное поле. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников ничем не кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом и другими инфекциями для распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем среди бойцов Красной Армии.

18-19 марта 1944 года войска 65-й армии (генерал-лейтенант П. И. Батов) 1-го Белорусского фронта освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960 детей в возрасте до 13 лет, 13072 женщин, 4448 стариков. Перед освободителями предстала страшная картина: тысячи истощенных людей в тифозном бреду лежали на болоте под дождем и снегом. Узники, которые могли еще двигаться, хлынули навстречу воинам.

Реализация генералами вермахта бесчеловечных установок главарей Третьего рейха унесла только в концлагере Озаричи не менее 20 тыс. человеческих жизней. В 1965 году на месте лагеря смерти Озаричи в память узников построен мемориальный комплекс. Каждый год в начале весны здесь собираются люди, чтобы почтить память невинных жертв.

Минское гетто

Через три недели после захвата Минска, 19 июля 1941 года, немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения евреев, приняли решение о создании гетто. Минское гетто было одним из самых крупных в Европе, за 800 дней его существования здесь погибли около 100 тысяч человек из разных стран Европы.

Для гетто выделили отдельный район — порядка 40 улиц и переулков на юго-западе Минска, куда под страхом смерти в течение пяти дней должны были переселиться все евреи. Принудительная работа евреев на некоторых предприятиях и на расчистке разрушенных улиц была второстепенной задачей, главная цель — «окончательное решение еврейского вопроса», то есть массовое уничтожение людей.

На протяжении всего времени существования гетто нацисты поддерживали чрезвычайно высокую плотность заселения: в одноэтажном доме на 2-3 квартиры жили до 100 человек, в аналогичном двухэтажном — до 300. Невыносимая скученность, голод и антисанитария вызывали в гетто повальные болезни и эпидемии. Кроме того, фашисты всячески издевались над заключенными евреями: грабили, мучили, кололи штыками, бросали живыми в огонь. Осужденных на смерть принуждали петь песни, танцевать, а потом их расстреливали.

Вначале нацисты убивали тех, кто не мог работать, затем начались крупномасштабные погромы. К лету 1942 года фашисты уничтожили практически всех узниковв гетто, выжить смогли лишь 2-3%.

2 марта 1942 года, нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто в Раковском предместье. Также там заживо были похоронены 200 еврейских воспитанников детского дома вместе с воспитателями. На этом страшном месте в 1947 году в память о зверски уничтоженных фашистами людях воздвигли скромный обелиск, с которого начался мемориал «Яма». Ежегодно здесь проходят траурные митинги с возложением цветов и минутой молчания

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