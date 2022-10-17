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«Достать соседа» В Лунинецком районе женщину отправили в колонию за хулиганство

17.10.2022
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Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 54-летней жительницы г.Пинска., которой инкриминировано хулиганство.

Как установлено в ходе судебного следствия, женщина с 12 августа 2018 года по 12 апреля 2022 года на почве конфликтных отношений с соседом многократно бросала в дневное и ночное время камни в крышу, стену и окна его дома, чем причинила ущерб имуществу потерпевшего в сумме свыше 5 тыс. рублей.

Примечательно, что обвиняемая более 50 раз привлекалась к административной ответственности, как правило за противоправные действия в отношении соседа.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

С обвиняемой в пользу потерпевшего взысканы 5,6 тыс. рублей имущественного ущерба, а также 1 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: ont.by, носит иллюстративный характер

Служба информации прокуратуры Брестской  области

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