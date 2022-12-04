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Достижения библиотеки Лунинецкого государственного аграрного колледжа

04.12.2022
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Год исторической памяти памяти, главным духовным событием которого считаем 1030-летие Православия на белорусских землях, достойно отметила библиотека Лунинецкого государственного аграрного колледжа.

Здесь постоянно обновляются выставки душеполезной литературы, интерес к которой проявляет все больше учащихся. Традиционными стали педагогические чтения с участием священников благочиния, которые активно откликаются на предложения провести уроки духовности.

Нынешний год особенно памятен для библиотекаря Нины Домашевич личным вкладом в мероприятия, проводимые не только в нашем районе. Все эти встречи являлись региональными этапами подготовки к ХХХІ Международным Рождественским образовательным чтениям, тема которых – «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

На Туровских епархиальных чтениях в Мозырском государственном педагогическом университете им. И.П. Шамякина доклад лунинчанки, посвященный свщм. Иоанну Панкратовичу (+1937), построившему в свое время Язвинский храм, оценен Дипломом І степени.

В Свято-Макариевских епархиальных чтениях в Пинске участвовали два представителя колледжа. Педагог Людмила Радюк познакомила с судьбой священника, который служил в Дятловичском храме и в период войны был свидетелем грабежа церкви отступающими фашистами. Н.Н. Домашевич подготовила презентацию о нынешних торжествах в древнем селе, посвященных 400-летию основания Дятловичского Ново-Печерского монастыря. Обе докладчицы выразили признательность районной газете «Лунінецкія навіны», материалы которой были использованы в выступлениях.

В республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» Нина Николаевна заняла 3-е место и была приглашена в Национальную библиотеку. На пленарном заседании VIII Белорусских Рождественских образовательных чтений награду лунинчанке вручил Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка радовался достижениям земляков и просил передать свое духовное благословение жителям района на рождественский пост.

Татьяна Васильева

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