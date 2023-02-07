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Достойная победа в московском конкурсе школьника из Лахвы (Лунинецкий район)

07.02.2023
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Учащийся ГУО «Лахвенская средняя школа» Ярослав Дубойский вернулся с победой во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся им. Д.И. Менделеева, который проводится в Российском химико-технологическом университете (Москва).

В финале эколого-географической секции​ Ярослав завоевал диплом 3 степени! Всего в финале секции участвовали 45 работ из 750 заявленных из всех уголков России, а также ближнего зарубежья. Всего на конкурс было заявлено более 4000 работ. Помогала готовиться и сопровождала школьника учитель химии Татьяна Николаевна Дубойская.

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LNC

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