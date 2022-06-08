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Прокуратура Брестской области проверила организацию досуга и занятости детей

08.06.2022
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Прокуратура Брестской области проанализировала эффективность работы государственных органов и иных заинтересованных субъектов по исполнению законодательства об организации досуга и временной трудовой занятости несовершеннолетних.

По информации главного управления по образованию облисполкома,  в регионе охват учащихся дополнительным образованием обеспечен на 100%. Вместе с тем результаты прокурорской проверки показали, что данная работа не всегда проводилась качественно.

В учреждениях дополнительного образования Березовского, Ганцевичского и Жабинковского районов выявлены факты, когда сведения о численности детей, обучавшихся по отдельным направлениям деятельности, искусственно увеличивались.

Прокуроры также установили случаи нерационального расходования бюджетных средств.

Например, в  одном из учреждений культуры Пинского района в здании площадью 924 кв. м функционировали три объединения по интересам, два из которых после проверки ликвидированы приказом руководителя из-за их непосещаемости детьми.

Нарекания ведомства вызвала и организация работы учреждений образования в шестой школьный день в Кобринском и Пружанском районах.

Для исправления ситуации с учетом наступления летнего периода прокуроры Брестчины внесли конкретные предложения по вовлечению несовершеннолетних в трудовую занятость, в том числе путем участия в студенческих отрядах и индивидуального трудоустройства. Для создания студенческих отрядов прокуратура уже поручила определить принимающие организации, уделив внимание в этом вопросе крестьянским (фермерским) хозяйствам.

По итогам проверки прокуроры подготовили 15 представлений – на сегодня заинтересованные государственные органы и организации приняли дополнительные меры для исправления ситуации.

Фото: gorod-che.ru

Служба информации прокуратуры Брестской области

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