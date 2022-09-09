«Дожинки» и неспокойный мир, угроза международного масштаба. а также проблема брошенных животных» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 9 сентября

Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 9 сентября:

— Право на гражданство и амнистию

— Сезон респираторных инфекций: как защитить себя и своих близких?

— Беларусь вершит историю

— “Дажынкі”: у сённяшнім неспакойным свеце, сэнс стваральнай працы на зямлі і мірнае неба над галавою, як ніколі актуальны

— 17 верасня, без перабольшвання, для беларусаў – знакавая дата. Менавіта ў 1939 годзе пачалося ўз’яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі.

— З прыходам верасня дзіцячая школа мастацтваў у райцэнтры паклікала на заняткі юных землякоў

— Фотаконкурс “Сучасніца”: новыя удзельніцы

— Подробно об субсидиях на организацию собственного бизнеса

— Ремесленная деятельность6 все нюансы

— В суд – за сопротивление милиционеру

— Собака бывает бродячей

— Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь.

— Скрыжаванне вуліц Гагарына і Чырвоная – гістарычны цэнтр Лунінца.

— Лунинецкая «Ракета» — с медалью

— Угроза международного масштаба

— Коварный убийца