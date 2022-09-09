«Дожинки» и неспокойный мир, угроза международного масштаба. а также проблема брошенных животных» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 9 сентября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 9 сентября:
— Право на гражданство и амнистию
— Сезон респираторных инфекций: как защитить себя и своих близких?
— Беларусь вершит историю
— “Дажынкі”: у сённяшнім неспакойным свеце, сэнс стваральнай працы на зямлі і мірнае неба над галавою, як ніколі актуальны
— 17 верасня, без перабольшвання, для беларусаў – знакавая дата. Менавіта ў 1939 годзе пачалося ўз’яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі.
— З прыходам верасня дзіцячая школа мастацтваў у райцэнтры паклікала на заняткі юных землякоў
— Фотаконкурс “Сучасніца”: новыя удзельніцы
— Подробно об субсидиях на организацию собственного бизнеса
— Ремесленная деятельность6 все нюансы
— В суд – за сопротивление милиционеру
— Собака бывает бродячей
— Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь.
— Скрыжаванне вуліц Гагарына і Чырвоная – гістарычны цэнтр Лунінца.
— Лунинецкая «Ракета» — с медалью
— Угроза международного масштаба
— Коварный убийца