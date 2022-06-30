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Дружеский матч по волейболу в «Спутнике» (Лунинецкий район)

30.06.2022
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Продолжается работа летнего лагеря СОЛ «Спутник» и конечно же дети ждут гостей. Сотрудники ИДН Лунинецкого РОВД совместно с КДН Лунинецкого районного исполнительного комитета в рамках комплекса по дополнительным мерам профилактики наркомании, пьянства, противоправного и рискованного поведения несовершеннолетних, провели спортивное мероприятие ,а именно дружеский матч по волейболу. Команды награждены были сладкими призами. 

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