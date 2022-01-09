ДТП в Ганцевичском районе в очередной раз доказало эффективность ремней безопасности!

9 января около 11:20 часов 21-летний барановичанин управлял автомобилем «Лада» и двигался по автодороге Р-13 «Клецк-Лунинец». На 56 километре указанной автодороги, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

В момент ДТП водитель и девушка-пассажир «Лады» были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря которым не пострадали.

Различные эксперименты и жизненные примеры давно доказали, насколько важно пристегиваться в любой ситуации. В случае аварии ремень зафиксирует ваше тело в одном месте и поможет избежать тяжелых травм и гибели.

Соблюдение правил дорожного движения – залог безаварийной поездки!

По материалам ГАИ УВД Брестского облисполкома