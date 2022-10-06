МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

ДТП в Лунинецком районе: погибли два человека

06.10.2022
353

Вчера около 22:30 серьезная автоавария произошла на 381 км дороги М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин». По предварительной информации, 49-летний лунинчанин на «Kia Sportage» совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. После столкновения животное отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд «Audi A6».

 В результате ДТП 56-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Audi», жители Пинска, погибли на месте происшествия.

 МВД напоминает: водителям в темное время суток следует быть особенно внимательными на дорогах, где могут появиться дикие животные. Необходимо выбирать такую скорость движения, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия.

По информации МВД Республики Беларусь

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Почти 200 кг урожая клюквы похитили в Столинском районе

Почти 200 кг урожая клюквы похитили в Столинском районе

06.10.2022
Photo of «Прямые телефонные линии» вертикали власти в Бресте и Лунинце

«Прямые телефонные линии» вертикали власти в Бресте и Лунинце

06.10.2022
Photo of У ВНУ сёлета паступіла амаль 65% выпускнікоў школ Лунінецкага раёна

У ВНУ сёлета паступіла амаль 65% выпускнікоў школ Лунінецкага раёна

05.10.2022
Photo of Марафон, прысвечаны Дню маці, аб’явіла цэнтралізаваная клубная сістэма Лунінецкага раёна

Марафон, прысвечаны Дню маці, аб’явіла цэнтралізаваная клубная сістэма Лунінецкага раёна

05.10.2022
Photo of Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

Класть ли в гроб вещи? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

05.10.2022
Photo of МЧС: пик гибели людей от пожаров приходится на декабрь и январь

МЧС: пик гибели людей от пожаров приходится на декабрь и январь

05.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть