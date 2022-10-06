ДТП в Лунинецком районе: погибли два человека

Вчера около 22:30 серьезная автоавария произошла на 381 км дороги М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин». По предварительной информации, 49-летний лунинчанин на «Kia Sportage» совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. После столкновения животное отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд «Audi A6».

В результате ДТП 56-летний водитель и 53-летняя пассажирка «Audi», жители Пинска, погибли на месте происшествия.

МВД напоминает: водителям в темное время суток следует быть особенно внимательными на дорогах, где могут появиться дикие животные. Необходимо выбирать такую скорость движения, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия.

По информации МВД Республики Беларусь