Дулова: среди крупных блоков работы Конституционной комиссии – статус ВНС, баланс власти, патриотизм

Ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения Екатерина Дулова, которая вошла в состав Конституционной комиссии, рассказала корреспонденту БЕЛТА, какие ключевые тематические блоки будут обсуждаться комиссией и ответы на какие вопросы от них ожидают.

Екатерина Дулова отметила, что для нее огромная честь участвовать в работе над проектом. “Для меня это важно, потому что понимаю, что Конституция выстраивает мою профессиональную жизнь, обуславливает ее. Я должна понимать, что будет сформирован такой свод законов, по которому я буду жить спокойно, – сказала она. – Комиссия создана с учетом опыта и компетенций тех, кто в нее входит, чтобы документ, который станет основой жизни каждого гражданина Республики Беларусь, получился максимально корректным, точным, грамотным, чтобы то, что в нем уже было заложено многолетней историей, не растворилось в мелочах”.

Она уточнила, что на первом совещании с участием главы государства внимание членов комиссии акцентировали на важнейших крупных предполагаемых корректировках, которые станут предметом обсуждения их, а потом и общественности. Конституция Республики Беларусь складывалась с учетом обстоятельств и вызовов времени. “Но выступающими резонно ставился вопрос: говорим ли мы о новой Конституции или о том, чтобы развить заложенный в Основной закон мощный потенциал, на который мы должны опираться и вносить предложения, как осовременить, улучшить его”, – отметила Екатерина Дулова.

Речь идет о ключевых моментах, озвученных в том числе и на ВНС.

Конституционный статус Всебелорусского народного собрания звучал в выступлениях многих и был, наверное, самым крупным блоком рассуждений. Вопрос о его конституционном статусе и роли в системе государственной власти, как органа, который консолидирует общество, – нам предлагалось это обдумать. А поскольку мы работаем по материалам Всебелорусского народного собрания, то это совершенно закономерно, – подчеркнула Екатерина Дулова.

Среди прочих крупных вопросов, которыми займется Конституционная комиссия: консолидирующая или стабилизирующая функция какого-либо органа (останется ли наша республика президентской, какие полномочия будут у парламента, сколько в нем будет палат); избирательная система (нуждается ли она в корректировке, нужно ли переходить от мажоритарной к смешанной системе), партийное строительство, введение единого дня голосования, продолжительность президентского срока; перераспределение властных полномочий. “Это вопрос для серьезного обсуждения. Есть ли дисбаланс, перекос, нужно ли перераспределение полномочий и какое?” – пояснила собеседница.

“Затрагивался и такой вопрос, как право гражданина на индивидуальную конституционную жалобу. Я, будучи сенатором шестого созыва, сталкивалась с тем, что такие запросы приходят. А теперь нам предложено задуматься о возможности индивидуального обращения”, – добавила Екатерина Дулова.

Но особенно ее заинтересовала тема патриотического воспитания. “Его важно каким-то образом внести в Основной закон страны, который будет требовать затем исполнения, – считает Екатерина Дулова. – Молодежи гарантировано право на духовное, нравственное и физическое развитие. Но если мы говорим об обязанностях, то сегодня ключевые ценности, которые выявили последние полгода, должны быть более защищены. Если ты понимаешь, что входит в понятие патриотизма, то являешься гражданином, у тебя продуманный жизненный подход, ты не позволишь разрушить свою страну и те принципы, на которых она держится”, – подчеркнула ректор университета.

Еще одна тема, продиктованная временем, связана с информационной средой и развивающимися технологиями. “Многие к ним были не готовы, натиска их в такой мере не ожидали. Этот момент предложено обдумать”, – добавила она.

Есть предложения расширить некоторые социальные права. По своей профессиональной сфере Екатерина Дулова намерена уделить особое внимание теме культуры и защиты историко-культурных ценностей, включая вопросы гимна, флага и герба.