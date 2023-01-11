Душевная встреча в больнице сестринского ухода (Лунинецкий район)

В ходе республиканской акции «От всей души» представительницы Лунинецкой районной организации Белорусского союза женщин посетили пожилых людей в больнице сестринского ухода, которая размещена на базе Кожан-Городокской участковой больницы.

На лечении здесь находится 25 человек с непростой судьбой и непростым диагнозом. Но при виде наших женщин на лице у них сразу появилась улыбка, в глазах — огонёк, а на душе — радость.