2023 - Год мира и созиданияАдреса милосердияБлаготворительностьНовости районаОбщество

Душевная встреча в больнице сестринского ухода (Лунинецкий район)

11.01.2023
28

В ходе республиканской акции «От всей души» представительницы Лунинецкой районной организации Белорусского союза женщин посетили пожилых людей в больнице сестринского ухода, которая размещена на базе Кожан-Городокской участковой больницы.

На лечении здесь находится 25 человек с непростой судьбой и непростым диагнозом. Но при виде наших женщин на лице у них сразу появилась улыбка, в глазах — огонёк, а на душе — радость.

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of В Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

11.01.2023
Photo of Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

Активистки союза женщин принимают участие в акции «От всей души» (Лунинецкий район)

11.01.2023
Photo of Прокуратура – на защите имущественных прав и интересов

Прокуратура – на защите имущественных прав и интересов

11.01.2023
Photo of Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»

Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии «За духовное возрождение»

10.01.2023
Photo of Проект «Поезд Памяти» в 2023 году стартует с изменениями

Проект «Поезд Памяти» в 2023 году стартует с изменениями

10.01.2023
Photo of Диспансеризация: все анализы за один день и законный выходной

Диспансеризация: все анализы за один день и законный выходной

10.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть