ОбществоПроисшествия

Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

08.02.2022
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В Брестской области за минувшие сутки произошло восемь пожаров, два человека погибли, сообщает областное управление МЧС.

Спасателям 7 февраля в 12.55 поступила информация о возгорании в кирпичном доме в деревне Огородники. В огне погиб мужчина 1932 года рождения. Сгорела кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Еще один несчастный случай произошел в Пружанах. Около 01.15 8 февраля сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в деревянном доме. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество. При пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.

Также за минувшие сутки пожары зарегистрированы в Пружанском и Малоритском районах, Каменце, Пинске и Бресте. В частности, в областном центре возгорание произошло в девятиэтажном здании общежития. В результате повреждена штора и закопчен электрический обогреватель в одной из комнат.

Во всех случаях специалисты выясняют причины пожаров.

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