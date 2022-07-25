Два человека получили травмы при тушении пожара в Пинском районе

В Пинском районе при попытке самостоятельно потушить пожар пострадали два человека, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о пожаре в деревне Торгошицы спасатели получили 25 июля около трех часов ночи. Загорелся дом животновода на территории молочно-товарной фермы ОАО «Охово». Огонь уничтожил 20 кв.м кровли, повредил перекрытие, отделку и имущество в здании.

Пытаясь самостоятельно потушить пожар, травмы получили два человека. Специалисты выясняют причины случившегося.