ОбществоПроисшествия

Два человека получили травмы при тушении пожара в Пинском районе

25.07.2022
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В Пинском районе при попытке самостоятельно потушить пожар пострадали два человека, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Информацию о пожаре в деревне Торгошицы спасатели получили 25 июля около трех часов ночи. Загорелся дом животновода на территории молочно-товарной фермы ОАО «Охово». Огонь уничтожил 20 кв.м кровли, повредил перекрытие, отделку и имущество в здании.

Пытаясь самостоятельно потушить пожар, травмы получили два человека. Специалисты выясняют причины случившегося.

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