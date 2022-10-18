Два грибника заблудились в лесах Брестской области за сутки

Два грибника заблудились в лесах Брестской области 17 октября, сообщает на областное управление МЧС.

В 19.35 спасатели получили сигнал о том, что в лесу возле д. Струга Малоритского района мужчина 1949 года рождения собирал грибы и потерялся. Работники МЧС нашли пенсионера в 23.05. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В Брестском районе возле д. Подлесье-Каменецкое заблудился грибник 1942 года рождения. Информация об этом поступила в 19.42. В 1.00 18 октября мужчину обнаружили волонтеры ПСО «Юго-Запад». И в этом случае мужчина в медпомощи не нуждался.

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Рекомендации спасателей:

Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную погоду поход лучше отложить. Если поход за грибами или ягодами – дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации:

— не отправляйтесь в лес в одиночку;

— изучите основные правила ориентирования в лесу;

— сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

— надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

— возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева;

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо, – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег.

Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите, что видите вокруг себя.

Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели.

Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо – повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.