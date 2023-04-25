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Два несчастных случая на производстве зарегистрировано в Лунинецком районе

25.04.2023
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Если в первом квартале прошлого года в Лунинецком районе несчастных случаев на производстве не было зарегистрировано, то в этом – 2. Они не относятся к категории тяжелых производственных травм. Об этом, а также о мониторингах и нарушениях законодательства об охране труда «Лунінецкім навінам» рассказал начальник Пинского межрайонного отдела государственной инспекции труда Владимир Андрикевич:

– В январе работник ОАО «Синкевичский» пострадал в результате ДТП, виновником которого стал сторонний водитель. В марте в результате несчастного случая пострадал плотник-бетонщик ОАО «Лунинецремстрой». Он выполнял работы с помощью деревянной лестницы, несоответствующей требованиям охраны труда, причем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Лестница сломалась, а работник при падении получил травмы. Причиной несчастного случая стало не только нарушение локальных нормативных актов самим потерпевшим, но и невыполнение директором обязанностей по охране труда, который не организовал выполнение строительно-монтажных работ по наряду-допуску под руководством ответственного лица.

За истекший период проведены мониторинги, выявлено 19 нарушений законодательства об охране труда. 

В органы власти и управления, прокуратуру, вышестоящие организации направлено 8 информаций о нарушениях законодательства о труде и об охране труда.

Деятельность по обеспечению безопасных условий труда по ряду предприятий, особенно сельскохозяйственных и строительных, требует постоянного пристального контроля. Кроме того, руководителям и ответственным специалистам предприятий всех сфер необходимо больше уделять внимания мероприятиям упреждающего характера и работать с людьми над повышением у них личной ответственности по соблюдению необходимых требований безопасности на работе.

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