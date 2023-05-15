Два пожара произошло в Лунинецком районе. Пострадал мужчина

В Лунинецком районе произошло два пожара

14 мая в 10 часов 53 минуты спасателям поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в аг. Лобча Лунинецкого района.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в строении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Уже ночью 15 мая в 00 часов 22 минуты поступило сообщение о загорании 4-х квартирного жилого дома по ул. Пинская в г. Лунинец.

Хозяин квартиры №2, 1962 г.р., с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Лунинецкая ЦРБ». В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома, в квартире №2 повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество, в квартире №1 повреждено перекрытие и стена в санузле. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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